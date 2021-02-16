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16 февраля,
2021
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СКР: в Томской области задержали главу поселения за взятку в 2 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Следователи задержали главу администрации Суйгинского сельского поселения Молчановского района Томской области. Он подозревается в получении взятки в два миллиона рублей, сообщается на сайте СКР.

По информацию СКР, деньги главе администрации передавал предприниматель, осуществляющий деятельность по производству и поставке электроэнергии, с января 2016 года по июнь 2019. 

«Взятку он получил за незаконные действия, совершаемые при выплате предпринимателю денежных средств субсидии, ежегодно выделяемой сельскому поселению из бюджета Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. Фактически сумма полагающейся субсидии была существенно превышена», — сообщили в следственном комитете.


В ведомстве уточнили, что общая сумма полученной взятки составляет два миллиона рублей.


Следственный комитет на основании материалов региональных УФСБ и УМВД России возбудил уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере».


По информации администрации Молчановского района Томской области, главой Суйгинского поселения является Владимир Байрак. По информации СКР, сейчас он задержан.


«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведены обыски на рабочем месте и по месту жительства подозреваемого, допрашиваются свидетели», — отмечают в ведомстве.


Добавим, Суйгинское сельское поселение прославилось на всю Россию полтора года назад, когда стало известно, что ученики школы с 1 сентября будут вынуждены учиться в здании местной больницы. При этом, капитальный ремонт в школе проводился несколько лет назад. Было возбуждено уголовное дело.


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