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  3. СКР: В Томске мужчина просил у несовершеннолетней фотографии
Новости

СКР: В Томске мужчина просил у несовершеннолетней фотографии

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Сотрудники следственного комитета по Пермскому краю предъявили жителю Томска обвинение по статье 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней, совершенного посредством через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Пермскому краю. 

Так, с июня по сентябрь 2021 года томич вел в Интернете переписку с жительницей Перми, не достигшей 12-летнего возраста. По его требованию, девочка отправляла фотографии и видеозаписи с изображением своего обнаженного тела. Следователи смогли определить личность преступника. Свою вину томич признал, сейчас он заключен под стражу. 

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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