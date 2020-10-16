Руководителей российско-китайского завода МДФ-плит в Томской области подозревают в незаконном бизнесе

Руководителей ООО «Асиновский завод МДФ» подозревают в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании материалов регионального ФСБ возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СКР.
По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020 года должностные лица из числа руководящего состава ООО «Асиновский завод МДФ» без соответствующей лицензии использовали площадку участка термо-масляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам III класса опасности, для производства и реализации плит МДФ. Доход, по данным ведомства, составил более 562 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
«Асиновский завод МДФ» — дочерняя компания ЗАО «Роскитинвест». В 2019 году выручка компании составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 88 млн. В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания ввела несколько заводов: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.
По планам, в 2016 году должен был открыться завод по производству МДФ-плит, который четвертый год в режиме пуско-наладки. По словам рабочих, новый инвестор не планирует официально сдавать завод, чтобы не тратить деньги на соблюдение условий экологической, санитарной и пожарной безопасности. В 2019 году по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Летом 2020 года стало известно, что генподрядчик строительства китайского ЛПК в Асине ООО «РусКитСтрой (ранее — ООО «РосКитСтрой») сообщил в ФНС о самоликвидации.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асиновский завод МДФ» принадлежит АО «РусКитИнвест», 53 % которого владеет китайское госучреждение «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ», остальные 47 % – ООО «Хенда-Сибирь».
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