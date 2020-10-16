Добрые новости
16 октября,
2020
Новости

Руководителей российско-китайского завода МДФ-плит в Томской области подозревают в незаконном бизнесе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Руководителей ООО «Асиновский завод МДФ» подозревают в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании материалов регионального ФСБ возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СКР. 

По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020 года должностные лица из числа руководящего состава ООО «Асиновский завод МДФ» без соответствующей лицензии использовали площадку участка термо-масляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам III класса опасности, для производства и реализации плит МДФ. Доход, по данным ведомства, составил более 562 миллионов рублей.


В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

«Асиновский завод МДФ» — дочерняя компания ЗАО «Роскитинвест». В 2019 году выручка компании составила 1,3 млрд рублей, прибыль — 88 млн. В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания ввела несколько заводов: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.

По планам, в 2016 году должен был открыться завод по производству МДФ-плит, который четвертый год в режиме пуско-наладки. По словам рабочих, новый инвестор не планирует официально сдавать завод, чтобы не тратить деньги на соблюдение условий экологической, санитарной и пожарной безопасности. В 2019 году по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». 


Летом 2020 года стало известно, что генподрядчик строительства китайского ЛПК в Асине ООО «РусКитСтрой (ранее — ООО «РосКитСтрой»)  сообщил в ФНС о самоликвидации. 


По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асиновский завод МДФ» принадлежит АО «РусКитИнвест», 53 % которого владеет китайское госучреждение «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ», остальные 47 % – ООО «Хенда-Сибирь». 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Замгубернатора Андрей Кнорр раскритиковал работу китайских инвесторов в Томской области
Российско-китайский завод МДФ-плит в Томской области работает без лицензии. Возбуждено уголовное дело
Подрядчики «Роскитинвеста»: За строительство Асиновского ЛПК нам должны 200 млн рублей

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.