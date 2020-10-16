Руководителей российско-китайского завода МДФ-плит в Томской области подозревают в незаконном бизнесе

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Руководителей ООО «Асиновский завод МДФ» подозревают в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. На основании материалов регионального ФСБ возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020 года должностные лица из числа руководящего состава ООО «Асиновский завод МДФ» без соответствующей лицензии использовали площадку участка термо-масляной котельной, относящуюся к опасным производственным объектам III класса опасности, для производства и реализации плит МДФ. Доход, по данным ведомства, составил более 562 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.