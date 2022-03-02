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СКР создаст группы немедленного реагирования для пресечения протестов из-за событий в Украине

ТВ2 ТВ2

Следственный комитет России сообщил, что создаст группы немедленного реагирования на происшествия в связи с так называемой «военной спецоперацией» России в Украине. Речь идет в том числе о несогласованных акциях протеста, сообщает Интерфакс со ссылкой на СКР.

«Глава ведомства распорядился создать в территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель российского СК Александр Бастрыкин отдельно подчеркнул, что необходимо во взаимодействии с другими госорганами принять меры «к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, инициирующих тиражирование в сети интернет, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента».

Также Бастрыкин сказал, что нужно уголовно-правовыми средствами пресекать распространение ложной информации о событиях, связанных «с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР».

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