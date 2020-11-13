СКР раскрыл подробности уголовного дела против мэра Томска Ивана Кляйна

По предварительным данным СК, Иван Кляйн в 2016 году, действуя в интересах «Томского пива», основным акционером которого он является, дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка завода. Затем было подготовлено постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.





«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов», — сообщает СКР.





В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации г. Томска, служебных помещениях ОАО «Томское пиво», допрашиваются свидетели. Иван Кляйн задержан, с ним выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.