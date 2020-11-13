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13 ноября,
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СКР раскрыл подробности уголовного дела против мэра Томска Ивана Кляйна

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Мэр Томска Иван Кляйн подозревается по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ.

СКР раскрыл подробности уголовного дела против мэра Томска Ивана Кляйна

По предварительным данным СК, Иван Кляйн в 2016 году, действуя в интересах «Томского пива», основным акционером которого он является, дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка завода. Затем было подготовлено постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.


«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено. В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов», — сообщает СКР.


В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в администрации г. Томска, служебных помещениях ОАО «Томское пиво», допрашиваются свидетели. Иван Кляйн задержан, с ним выполняются следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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