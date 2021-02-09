СКР: Работник «Томскнефти» погиб из-за нарушений требований безопасности

Рабочий «Томскнефти» погиб после срыва взрывного клапана в цеху, сообщает региональный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.





«По предварительным данным, 6 февраля на территории цеха по подготовке и перекачке нефти № 1 (ЦППН-1) АО «Томскнефть» ВНК в Александровском районе Томской области при запуске трубоблочной печи произошел выброс избытков газа, без возгорания. Из-за чего произошел срыв взрывного клапана, который упал на 31-летнего оператора», — говорится в сообщении.





Мужчина скончался на месте.





Следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».





Они осмотрели место происшествия, назначили судебную медицинскую экспертизу. Сейчас допрашиваются свидетели. Расследование уголоного дела продолжается.