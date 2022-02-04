СКР: обвиняемый в убийстве охранника ТДСК совершил серию таких же преступлений

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Искитима, которого обвиняют в серии убийств. В частности, он обвиняется в убийстве охранника ТДСК, а также жены главного врача горбольницы Искитима Людмилы Кайгородовой.
Напомним, 2 июня 2021 года в помещении административного здания ТДСК нашли тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия исчезли более 600 тысяч рублей. Позднее Следственный комитет региона сообщил, что задержал подозреваемого.
В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет установил причастность обвиняемого к совершению убийств шести человек с мая 2009 года по июнь 2021 года.
Так, по информации СКР по Новосибирской области, в марте 2020 года, освободившись из тюрьмы, фигурант по делу похитил деньги и ювелирные изделия в одной из квартир Искитима.
«После чего, осенью 2020 года, достоверно зная о месте проживания главного врача ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» в корыстных целях совершил убийство 66-летней женщины. После совершения особо тяжкого преступления злоумышленник похитил из дома личные вещи потерпевшей и ее супруга», — сообщает СКР.
В рамках расследования дела следователям удалось обнаружить ДНК. Мужчину объявили в федеральный, а затем – в международный розыск. Длительное время его местонахождение установить не представлялось возможным.
«В июне 2021 года в городе Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом», — сообщает ведомство.
Спустя месяц обвиняемого задержали в Томске.
«На первом же допросе он признался в совершении обоих убийств, а также рассказал и о ранее совершенных им преступлениях – четырех убийствах, совершенных на территории города Новосибирска и Новосибирской области в период с 2009 по 2011 год. В указанный период времени им были совершены разбойные нападения на крупные коммерческие организации, в ходе которых он убивал сторожей и совершал хищения денежных средств», — отмечает СКР.
По информации ведомства, все указанные преступления действительно имели схожий почерк «с характерным способом совершения убийства – нанесением множественных ударов в голову».
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой», «Кража». В настоящий момент следствие закончено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд.