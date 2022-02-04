СКР: обвиняемый в убийстве охранника ТДСК совершил серию таких же преступлений

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Искитима, которого обвиняют в серии убийств. В частности, он обвиняется в убийстве охранника ТДСК, а также жены главного врача горбольницы Искитима Людмилы Кайгородовой.

Напомним, 2 июня 2021 года в помещении административного здания ТДСК нашли тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия исчезли более 600 тысяч рублей. Позднее Следственный комитет региона сообщил, что задержал подозреваемого.

В ходе расследования уголовного дела Следственный комитет установил причастность обвиняемого к совершению убийств шести человек с мая 2009 года по июнь 2021 года.

Так, по информации СКР по Новосибирской области, в марте 2020 года, освободившись из тюрьмы, фигурант по делу похитил деньги и ювелирные изделия в одной из квартир Искитима.

«После чего, осенью 2020 года, достоверно зная о месте проживания главного врача ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» в корыстных целях совершил убийство 66-летней женщины. После совершения особо тяжкого преступления злоумышленник похитил из дома личные вещи потерпевшей и ее супруга», — сообщает СКР.