СКР не стал заводить дело на новосибирского краеведа из-за колонки, посвященной празднованию 9 мая

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении новосибирского краеведа Андрея Позднякова. Его пытались привлечь к ответственности за колонку по статье о «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК). Об этом он сообщил ТВ2.

«Мне вчера пришло заказное письмо из Следственного комитета. Из отказа я понял, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая ничего не выявила. Других причин указано не было», — рассказал Андрей Поздняков.



Адвокат краеведа Ирина Конюхова рассказала «МБХ Медиа», что они хотят написать в управление Следственного комитета, чтобы следователи «не забыли и осветили результаты проверки на своем сайте».



Ранее мы сообщали, что новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызвали к следователям в отдел «по особо важным делам» на беседу из-за его авторской колонки на сайте НГС о праздновании Дня Победы. В ней Андрей Поздняков рассуждал о том, во что превратилось празднование этого дня.