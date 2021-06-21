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Главная Новости СКР не стал заводить дело на новосибирского краеведа из-за колонки, посвященной празднованию 9 мая
Новости

СКР не стал заводить дело на новосибирского краеведа из-за колонки, посвященной празднованию 9 мая

Лидия Симакова
ТВ2 Лидия Симакова
58 минут назад

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении новосибирского краеведа Андрея Позднякова. Его пытались привлечь к ответственности за колонку по статье о «реабилитации нацизма» (ст. 354.1 УК). Об этом он сообщил ТВ2.

«Мне вчера пришло заказное письмо из Следственного комитета. Из отказа я понял, что была проведена лингвистическая экспертиза, которая ничего не выявила. Других причин указано не было», — рассказал Андрей Поздняков.


Адвокат краеведа Ирина Конюхова рассказала «МБХ Медиа», что они хотят написать в управление Следственного комитета, чтобы следователи «не забыли и осветили результаты проверки на своем сайте».


Ранее мы сообщали, что новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызвали к следователям в отдел «по особо важным делам» на беседу из-за его авторской колонки на сайте НГС о праздновании Дня Победы. В ней Андрей Поздняков рассуждал о том, во что превратилось празднование этого дня. 

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