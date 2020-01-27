СКР: директор пилорамы, работники которой погибли в пожаре, не признает вину

Сотрудники СКР и ФСБ в одной из гостиниц Томска задержали директора предприятия «Грин Вуд», двенадцать сотрудников которого погибли в результате пожара в поселке Причулымском Асиновского района. Задержанная свою вину в гибели людей не признает.

«Подозреваемая задержана в Томске. При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ, она виновной себя не признала. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении регионального СКР.

Напомним, пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины произошел в ночь с 20 на 21 января. Его площадь составила 208 кв. метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, однако вскоре их количество увеличилось до 11 человек — десяти граждан Узбекистана и одной россиянки. Двоим удалось спастись. При этом в доме было зарегистрировано 14 человек и местонахождение одного из них было неизвестно.





23 января был организован дополнительный осмотр места происшествия. В ходе него и были обнаружены останки 12-го погибшего. В настоящее время завершается экспертиза установления личности погибшего. Тела опознанных выданы для захоронения.





Предположительно все погибшие являлись работниками ООО «Грин Вуд». Директор ООО «Грин Вуд» – Сунь Аньни. По данным открытых источников, в том числе налоговой службы, Сунь Аньни возглавила предприятие меньше года назад — 15 марта 2019 г. Само предприятие ООО «Грин Вуд» зарегистрировано 24 августа 2011 года. Через год, 28 сентября 2012 года, на территории Томской области зарегистрировано еще одно предприятие с похожим названием, которое фигурировало в первых пресс-релизах следственных органов — ООО «Гринвуд», оно также же занимается лесопилением. Учредителями другого «Гринвуда» также являются китайцы, но, по данным открытых источников, формально эти предприятия не связаны.





По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электрообогревателя. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.





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