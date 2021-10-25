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СКР: Арестован мужчина, совершивший двойное убийство, в томском поселке

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В Томской области арестован мужчина, совершивший двойное убийство в поселке Комсомольск Первомайского района, сообщается на сайте СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в селе в автомобиле обнаружили тела двух мужчин. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

По предварительным данным в ночь с 21 на 22 октября 2021 года 23-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум местным жителям 62 и 26-лет несколько ударов ножом, от которых они скончались на месте, и скрылся с места преступления. В тот же день подозреваемый был установлен сотрудниками полиции и задержан. По данным СКР, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный признал свою вину. По ходатайству следователя он заключен под стражу.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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