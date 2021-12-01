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  3. СКР: 25-летний житель Шегарского района задержан по подозрению в педофилии
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СКР: 25-летний житель Шегарского района задержан по подозрению в педофилии

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Житель села Мельниково Томской области задержан по подозрению в растлении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СКР

По предварительным данным, в октябре 2021 года подозреваемый, пошел в баню с девочкой младше 14 лет, где «достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, совершил с ней половое сношение».

В настоящее время молодой человек задержан. Он полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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