«Скорую пришлось ждать 15 часов»

Александра приехала из Москвы в Томск 1 июня. Как раз в эти дни губернаторы Новосибирской и Томской областей сняли ограничения со всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Девушка спокойно прилетела в Новосибирск, а затем отправилась в Томск. Никто ничего у нее не проверял. А в ночь с 12 на 13 июня у Александры поднялась температура и начались проблемы с дыханием. Девушке в больнице диагностировали ОРВИ и пневмонию, а потом отправили лечиться домой.





«Подробности первого вызова скорой помощи, ночью 13 июня, я помню плохо, — рассказала ТВ2 Александра. — Мне потом сказали, что врачи скорой вызвали реанимацию и отвезли в горбольницу № 3. Когда мне сбили температуру, то отправили домой лечиться. Сказали, что мест в больнице нет. И что у меня ОРВИ и пневмония».





Врачи порекомендовали ей соблюдать карантинный режим до выяснения результатов анализа на коронавирус. Также она должна была промывать нос и горло, пить парацетамол при повышенной температуре. 16 июня Александра позвонила в больницу, где ей сказали, что тест на коронавирус у нее оказался положительным. Так как девушке не становилось лучше, температура не снижалась, усилились боли в груди, то она решила вызвать скорую помощь, чтобы ее госпитализировали.





«Когда сказали, что у меня коронавирус, то я сразу вызвала скорую. Сказала по телефону дежурному, что у меня положительный тест на ковид и что я плохо себя чувствую. Мне ответили: и что? Получается, что врачи знают, что у них пациент с ковидом, и не предпринимают никаких действий. И рекомендаций мне никто не давал. Я думала и боялась, что после скорой меня снова могут вернуть домой, так как в больнице не окажется мест».





В итоге скорая приехала к Александре только через 15 часов. Все это время девушка постоянно звонила в скорую и пыталась узнать, как быстро к ней приедут врачи. Один раз ей сказали, что раз та не умирает, то нужно еще немного подождать, и что вызовов очень много.





«Сама я приехать в больницу не смогла, так как без специальной бригады, которая работает с коронавирусными больными, пациентов не госпитализируют. В итоге скорая приехала только сегодня, 17 июня, в девять утра. Меня сразу отвезли на компьютерную томографию, а потом все-таки госпитализировали в третью горбольницу. Самое ужасное, что пневмонию мне диагностировали еще 12 июня и за это время поражение легких могло еще больше увеличиться. Я не понимаю, почему меня тогда отпустили лечиться домой».





Главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов рассказал ТВ2, что, действительно, пациентам приходится подолгу ждать бригады из-за большой загруженности.





«Большое поступление в последнее время звонков с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, — сказал Николай Родионов. — К сожалению, все бригады одновременно выполнить все выезды не могут. Всех увозим. Всем перезваниваем и спрашиваем: ухудшилось или нет их состояние. Другим транспортом, кроме скорой помощи, пациентов доставить в стационар невозможно».





Ректор СибГМУ (респираторный госпиталь которого — один из томских центров борьбы с коронавирусом) Ольга Кобякова в своем телеграм-канале написала, что скорые бригады в Томске работают с гораздо большей нагрузкой, чем обычно. В среднем в Томске 40 бригад совершают 600 выездов в сутки, из них 65 приходится на пациентов с COVID-19 или подозрением на него.





«Количество вызовов сейчас примерно такое же, что и в мирное время, — пишет Ольга Кобякова. — И меньше, чем в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ, например (700-750 в сутки). Но работает Станция скорой помощи с гораздо большей нагрузкой. Почему? Все просто. В нашем лексиконе появилась новая аббревиатура – СИЗы. Они же – средства индивидуальной защиты.

Вы все видели работников скорой помощи в специальных комбинезонах, очках, бахилах, респираторах и экранах? В которых невозможно жарко и неудобно? Так вот. Чтобы это обмундирование одеть, а потом снять, требуется значительное время. А делается это после каждого пациента. Плюс обработка машины скорой помощи. Тоже после каждого вызова. Кроме того, респираторные бригады теперь в обязательном порядке завозят пациентов с подозрением на COVID-19 на компьютерную томографию легких в ЦКБ – «Клинику Больничную». Это тоже занимает около часа. При этом обслуживание всех других вызовов (инфаркты, инсульты, травмы и т. д.) тоже никто не отменял. И пациенты ждать не могут».





В свою очередь областной департамент здравоохранения разъясняет, как лечат пациентов с респираторными заболеваниями при отрицательном анализе на коронавирус. Главный пульмонолог областного департамента здравоохранения Анна Тетенева пояснила, что решение о лечении принимается в зависимости от тяжести состояния пациентов. Если необходимо, то их госпитализируют в специализированное пульмонологическое отделение больницы № 3. Если нет, то пациент может лечиться и дома под наблюдением врача из поликлиники или в рамках специализированного дневного стационара. Такой стационар, подчеркивает Анна Тетенева, был создан на базе больницы № 2. Получить необходимую консультацию пациент может по телефону или по видеосвязи.





Добавим, что прокуратура Томской области проверит информацию о том, что в медсанчасти № 2, где размещают больных коронавирусной инфекцией, не хватает мест. Также они размещаются в СибГМУ и в городской больнице № 3. Ректор СибГМУ Ольга Кобякова 15 июня писала, что из 90 коек свободна только одна.





Сейчас в Томской области общее число заболевших составляет 1426 человек, 684 из них уже выписаны. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 36 пациентов.