Добрые новости
02 апреля,
2021
1
фото
Новости

Вахта с комфортом: скоростной интернет появился на месторождениях на севере Томской области

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Скоростной мобильный интернет и голосовая связь появились на северо-западе Томской области — на территориях Герасимовского и Северо-Останинского месторождений, а также магистрального нефтепровода пункта «Завьялово». Установила новое телеком-оборудование компания МТС.

Вахта с комфортом: скоростной интернет появился на месторождениях на севере Томской области

«Это не только тысячи счастливых работников, которые уже сейчас получили возможность оставаться на связи с родными и близкими, но и в дальнейшем – это перспективы внедрения "умных" сервисов на месторождениях, которые помогут контролировать уровень добычи, производительность оборудования и безопасность персонала, — написала директор МТС в Томской области Марина Фещенко на своей странице в Фейсбуке. — Как итог — уменьшение стоимости эксплуатации оборудования и снижение рисков возникновения аварий и несчастных случаев».


Фещенко уточнила, в планах на 2021 год установить подобные вышки на еще 15 месторождениях.


Установка нового телеком-оборудования позволила обеспечить связью более двух тысяч вахтовиков, а также подготовить основу для внедрения цифровых технологий на территории – от интернета вещей до облачных технологий. Связью обеспечены важнейшие объекты, находящиеся на территории месторождений - цеха добычи нефти и газа, приемо-сдаточные пункты, жилые комплексы. С помощью мобильного интернета вахтовики смогут оптимизовать рабочие процессы, а также заполнять свободное время общением с близкими в мессенжерах и соцсетях, потреблять «тяжелый контент» — смотреть видео в HD качестве или играть в онлайн-игры.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.