Вахта с комфортом: скоростной интернет появился на месторождениях на севере Томской области

Скоростной мобильный интернет и голосовая связь появились на северо-западе Томской области — на территориях Герасимовского и Северо-Останинского месторождений, а также магистрального нефтепровода пункта «Завьялово». Установила новое телеком-оборудование компания МТС.

«Это не только тысячи счастливых работников, которые уже сейчас получили возможность оставаться на связи с родными и близкими, но и в дальнейшем – это перспективы внедрения "умных" сервисов на месторождениях, которые помогут контролировать уровень добычи, производительность оборудования и безопасность персонала, — написала директор МТС в Томской области Марина Фещенко на своей странице в Фейсбуке. — Как итог — уменьшение стоимости эксплуатации оборудования и снижение рисков возникновения аварий и несчастных случаев».





Фещенко уточнила, в планах на 2021 год установить подобные вышки на еще 15 месторождениях.





Установка нового телеком-оборудования позволила обеспечить связью более двух тысяч вахтовиков, а также подготовить основу для внедрения цифровых технологий на территории – от интернета вещей до облачных технологий. Связью обеспечены важнейшие объекты, находящиеся на территории месторождений - цеха добычи нефти и газа, приемо-сдаточные пункты, жилые комплексы. С помощью мобильного интернета вахтовики смогут оптимизовать рабочие процессы, а также заполнять свободное время общением с близкими в мессенжерах и соцсетях, потреблять «тяжелый контент» — смотреть видео в HD качестве или играть в онлайн-игры.

