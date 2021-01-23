Скорость распространения COVID-19 в Томской области вторую неделю держится на одном уровне

По официальным данным, в Томской области за сутки подтвердились 115 новых случаев коронавируса. Это на 10 больше, чем днем ранее. Напротив, суточное число выздоровевших снизилось на 5 человек — из больниц выписаны 111 пациентов.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область спустилась на три ступени и занимает 27 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области заболели ковидом 27 419 человек, выздоровели — 24 421, умерли — 251.
Согласно статистике ИЦК, в Сибирском федеральном округе за весь период пандемии выявлено 309 552 случая ковид-19, что составляет 8% от общего числа по России.
За прошедшую неделю, с 16 по 22 января, самый значительный прирост заболеваемости в СФО отмечается в Омской области – здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 5% больше. Всего за неделю число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 4%, что составляет 11 115 человек. Самый низкий прирост за неделю отмечен в Республике Тыва. Здесь заболевших коронавирусом стало больше на 1%.
За неделю в Сибири от ковид-19 умерли 507 человек. Максимальное количество приходится на Красноярский край – здесь скончались 175 человек, в Иркутской области – 68 человек, в Алтайском крае – 76 человек. Общее количество умерших в СФО за весь период пандемии – 8 293 человека.
Скорость распространения коронавируса в Томской области остается на одном уровне вторую неделю подряд, отмечает ИЦК.