Скорость распространения COVID-19 в Томской области вторую неделю держится на одном уровне

По официальным данным, в Томской области за сутки подтвердились 115 новых случаев коронавируса. Это на 10 больше, чем днем ранее. Напротив, суточное число выздоровевших снизилось на 5 человек — из больниц выписаны 111 пациентов.





По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область спустилась на три ступени и занимает 27 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области заболели ковидом 27 419 человек, выздоровели — 24 421, умерли — 251.