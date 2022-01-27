Скорость интернета увеличилась в Северном парке

Теперь жители нового микрорайона смогут на комфортной скорости проводить стримы, просматривать потоковое видео и эфиры в соцсетях на улице и дома. Развитая телеком инфраструктура может способствовать внедрению на территории Левобережья проектов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

« Район «вырос» всего за несколько лет: появились современные ЖК, детский сад, поликлиника, множество магазинчиков и кафе. И сеть МТС в Северном парке тоже активно развивается – недавно мы установили там новое оборудование, увеличили зону покрытия LTE и «разогнали» интернет примерно на 20%. Это позволит на комфортной скорости пользоваться соцсетями и даже смотреть онлайн-фильмы, причем как дома, так и на улице – например, летом, попивая кофе у местного Кремля», — отметила в Фейсбуке директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.