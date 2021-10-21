Скорая помощь в Томске перешла на усиленный режим работы

В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом в Томске в течение последних трех недель количество выездов бригад скорой медицинской помощи увеличилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на главного врача станции «скорой» Николая Родионова.
Ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад, среднесуточная нагрузка на бригаду составляет более 20 вызовов. Таким образом, за последнюю неделю на станцию поступило 9 102 звонка, бригады выезжали на вызовы 4 164 раза, из них 1 231 раз — к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и ковида.
«По поручению губернатора мы формируем дополнительные бригады для увеличения мощностей службы скорой медицинской помощи в пиковую нагрузку. Также часть вызовов берет на себя частная неотложная помощь, которой станция передает вызовы, не носящие экстренный характер», — отмечает Николай Родионов.
Таким образом, с начала октября для оказания первичной помощи пациентам привлечено около 300 ординаторов и студентов СибГМУ, а также студентов медицинских колледжей Томска. Еще 155 студентов работают в центре удаленного медицинского мониторинга и отвечают на звонки «горячих линий» облздрава.