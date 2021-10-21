Скорая помощь в Томске перешла на усиленный режим работы

В связи с подъемом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом в Томске в течение последних трех недель количество выездов бригад скорой медицинской помощи увеличилось на 30%. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на главного врача станции «скорой» Николая Родионова.

Ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад, среднесуточная нагрузка на бригаду составляет более 20 вызовов. Таким образом, за последнюю неделю на станцию поступило 9 102 звонка, бригады выезжали на вызовы 4 164 раза, из них 1 231 раз — к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и ковида.