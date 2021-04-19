Скончался томский политик Степан Руденко

Прощание состоится в среду 21 апреля в 11.00 в похоронном зале на улице Беленца, 14.

Известный томский политик Степан Руденко скончался утром 19 апреля на 46-ом году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

В 1998-2005 годах был депутатом Думы города Томска, в 2007-2010-м – депутатом областной думы, а в 2010-2015-м – вновь депутатом гордумы. На посту депутата он запомнился томичам неординарными яркими поступками и высказываниями.

Степан Руденко родился 23 февраля 1976 года в Томске. В 1998 году окончил юридический факультет ТГУ.

«Эпатаж и скандальность с самого начала были положены в основу имиджа Степана Руденко. Корни такого подхода уходят в 90-е, когда именно скандальное поведение обеспечивало попадание на ТВ и в местные газеты. Можно утверждать, что это было единственной возможностью для представителя ЛДПР заявить о своей позиции. Не будем забывать, что даже деньги не давали гарантии освещения деятельности ЛДПР. Очень быстро, благодаря симпатии избирателей, к Степану «приклеилось» прозвище «Томский Жириновский», — приводится мнение политолога Дмитрия Купцевича на официальном сайте Степана Руденко.

С 1995-го по 2009-е года являлся членом ЛДПР, где занимал должности от координатора Молодежной организации до руководителя Исполкома Координационного совета Томской региональной организации.





С 2010-го по 2014-й — член партии «Единая Россия», откуда ушёл по семейным обстоятельствам. В последние годы — вновь сторонник партии ЛДПР.