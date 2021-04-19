Скончался томский политик Степан Руденко
Известный томский политик Степан Руденко скончался утром 19 апреля на 46-ом году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.
Прощание состоится в среду 21 апреля в 11.00 в похоронном зале на улице Беленца, 14.
Степан Руденко родился 23 февраля 1976 года в Томске. В 1998 году окончил юридический факультет ТГУ.
В 1998-2005 годах был депутатом Думы города Томска, в 2007-2010-м – депутатом областной думы, а в 2010-2015-м – вновь депутатом гордумы. На посту депутата он запомнился томичам неординарными яркими поступками и высказываниями.
«Эпатаж и скандальность с самого начала были положены в основу имиджа Степана Руденко. Корни такого подхода уходят в 90-е, когда именно скандальное поведение обеспечивало попадание на ТВ и в местные газеты. Можно утверждать, что это было единственной возможностью для представителя ЛДПР заявить о своей позиции. Не будем забывать, что даже деньги не давали гарантии освещения деятельности ЛДПР. Очень быстро, благодаря симпатии избирателей, к Степану «приклеилось» прозвище «Томский Жириновский», — приводится мнение политолога Дмитрия Купцевича на официальном сайте Степана Руденко.
С 1995-го по 2009-е года являлся членом ЛДПР, где занимал должности от координатора Молодежной организации до руководителя Исполкома Координационного совета Томской региональной организации.
С 2010-го по 2014-й — член партии «Единая Россия», откуда ушёл по семейным обстоятельствам. В последние годы — вновь сторонник партии ЛДПР.
«По возвращении в партию именно я подписывал ему партийный билет, — рассказывает ТВ2 депутат Думы Томска Юрий Ворошилин. — Он был, что называется, настоящим политиком со своими достоинствами и недостатками. Не скрою, что в юношестве, в 2000-х, когда он был одним из самых ярких депутатов в Думе Города, я им искренне восхищался. Несмотря на то, что никакого отношения в то время не имел к ЛДПР. Он умел составить разговор с любым человеком, любого уровня, искренне верил в депутатство как в инструмент помощи жителям. Любил Томск всей душой».
Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным и близким Степана Руденко.
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