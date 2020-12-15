Скончался первый мэр Томска Геннадий Коновалов

14 декабря после тяжелой болезни скончался Геннадий Викторович Коновалов, хозяйственный и общественный деятель, мэр Томска в 1993-1996 годах.

Геннадий Коновалов родился 5 ноября 1945 года в г. Караганда Казахской ССР. Окончил Томский инженерно-строительный институт в 1970 году. Большую часть своей трудовой биографии Геннадий Викторович отдал Томску. Работал мастером-прорабом, инженером в тресте «Сибстальконструкция», начальником Томского городского производственного управления дорожного строительства и благоустройства, главным инженером объединения «Сибгражданстрой». В 1990-1993 годах – первый заместитель председателя Томского горисполкома. С января 1993 года – глава администрации, мэр города Томска. Депутат Государственной Думы Томской области первого созыва (1994-1997). После 1996 года работал заместителем генерального директора АО «Томскэнерго», начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.





Он возглавлял город в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов. В условиях острейшего финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства. При нем должность главы города получила официальное наименование «мэр». В 1996 году проиграл на выборах Александру Макарову.





Прощание с Геннадием Коноваловым состоится 16 декабря в 13.00-14.00 в Богоявленском соборе.