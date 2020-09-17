Скончался известный ученый-геолог из ТПУ Леонид Рихванов

Леонид Рихванов родился в Иркутской области в 1945 году. В 1969 году он окончил ТПИ (ныне ТПУ) и получил диплом горного инженера-геолога. С этого же времени он работал в университете. Был доктором геолого-минералогических наук, профессором отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ.





«Научная деятельность Леонида Петровича была связана с развитием сибирской геохимической школы. Он основал и развивал томскую радиогеохимическую школу, которая широко известна в России и за ее пределами», — говорят в ТПУ.





Леонид Рихванов изучал геохимию радиоактивных элементов в природных средах и радиоэкологию. В 1995 году Леонид Петрович организовал впервые за Уралом подготовку специалистов по специальности «Геоэкология», которая получила государственную аккредитацию.





Несколько месяцев назад профессор давал экспертные комментарии журналисту ТВ2 при подготовке материала об ожидаемом ввозе в Северск «урановых хвостов» из Европы — «Положил в Сибири — решил проблему»: Из Франции в Северск привезут урановые хвосты».





Леонид Рихванов еще в 2017 году высказывался о недопустимости разработки «Башкирской содовой компанией» стерлитамакских шиханов в Башкирии, где в этом году произошли протесты местных жителей против работ на шихан Куштау. Ученый комментировал также опасность работы байкальского ЦБК, скопившего большое количество токсичных отходов, которые могут попасть в озеро, и бездействие «Росгеологии» в борьбе с отходами.