Скончался известный томский физик Феликс Тарасенко

1 января на 89-ом году жизни скончался известный томский ученый Феликс Тарасенко, сообщил его внук Даниил на своей странице в социальных сетях.

Феликс Тарасенко родился 6 марта 1932 года в Саратове в семье журналистов. В Томск приехал в 1950 году, поступил на физический факультет Томского госуниверситета.



В 1959 году защитил диссертацию кандидата физико-математических наук. В 1967-1968 годах в качестве эксперта ЮНЕСКО был старшим лектором Дар-эс-Саламского университета в Танзании. В 1969-1970 годах занимал должность старшего научного сотрудника СФТИ. В 1975 году защитил диссертацию доктора технических наук. С 1998 года — профессор кафедры теоретической кибернетики.



Феликс Тарасенко – один из основоположников теории системного анализа. Доктор технических наук, основатель и декан международного факультета управления ТГУ, член-корреспондент РАЕН, академик МАНВШ, признанный эксперт в области системного анализа и математической статистики, член Американского математического общества, специалист по стратегике, заслуженный деятель науки и техники, заслуженный профессор ТГУ, участник Томского профессорского собрания.



Автор более 180 публикаций в научных журналах, из них – 11 монографий (10 книг).





Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным и близким Феликса Петровича.