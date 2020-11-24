Скончался гендиректор Сибирского центра ФМБА России Виктор Воробьев

Скончался генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Воробьев. Ранее Виктора Воробьева госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии.

О смерти Виктора Воробьева сообщил его друг, журналист Ринат Мифтахов на своей странице в Фейсбуке.

«Друзья, у меня горе. Большое горе. Умер мой друг и брат Витя Воробьев. Сердце + ковид. Вечная память тебе, гвардии подполковник ВДВ, доктор Воробьев Виктор Александрович (3 октября 1967 — 23 ноября 2020)», — написал он в посте.

Виктор Воробьев родился 3 октября 1967 года в поселке Самусь Томского района. В 1993 году окончил военно-медицинский факультет при Сибирском медицинском университете по специальности «лечебное дело». В 1996-1998 гг. проходил обучение в клинической ординатуре на военно-медицинском факультете. Кандидат медицинских наук.





Был главным врачом Самусьской больницы. С 1 апреля 2014 года был назначен генеральным директором «Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства».