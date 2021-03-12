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12 марта,
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Скончался гендиректор СХК Сергей Точилин

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Гендиректор СХК Сергей Точилин скончался в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба предприятия. Ему было 65 лет. Смерть наступила после продолжительной болезни, уточняют в СХК.

Скончался гендиректор СХК Сергей Точилин

Сергей Точилин после окончания Томского политехнического университета начал работу на предприятии, где 1977 по 2005 год прошел путь от мастера-механика до директора завода. В 2007 году перешел в обладминистрацию на должность первого заместителя губернатора. В 2012 году Точилин вернулся на СХК в качестве генерального директора комбината. Ветеран атомной энергетики и промышленности.


«Под его руководством АО «СХК» приступило к созданию опытно-демонстрационного энергокомплекса в рамках инновационного проекта «Прорыв». Безукоризненно выполняются мероприятия федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной радиационной безопасности» по ликвидации военного наследия, ведутся работы по переводу в ядерно безопасное состояние остановленных ядерных установок АО «СХК». С 2017 года предприятие под руководством Сергея Точилина успешно внедряет инструменты Производственной системы «Росатом» в социальной сфере и на предприятиях-поставщиках. С 2018 года АО «СХК» стало партнером администрации Томской области по реализации на территории региона национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в части сопровождения предприятий-участников», — пишет пресс-служба предприятия.


 Гражданская панихида пройдет 16 марта 2021 года (время проведения уточняется) в зале массовых мероприятий «Современник» (г.Северск, пр. Коммунистический, 119).


Исполняющим обязанности генерального директора «СХК» назначен Сергей Котов.



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