Ушел из жизни экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий

По словам источника ТВ2, Вячеслав Новицкий заболел коронавирусом, болезнь протекала тяжело — лечение продолжалось больше месяца.



​Вячеслав Новицкий родился 23 августа 1946 года. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института и остался работать в вузе. Там прошел все этапы становления как научный работник и преподаватель. Заведовал кафедрой патофизиологии (с 2000 г). Стал первым избранным на альтернативной основе ректором СибГМУ. Возглавлял вуз до 2014 года. Был депутатом законодательной Думы Томской области второго (1997—2001 гг.), третьего (2001—2006 гг.) и четвёртого (2006—2011 гг.) созывов. Являлся автором более 700 научных публикаций, 38 монографий, 18 учебных руководств и пособий, 17 патентов РФ на изобретения. В 1970-80-е годы был одним из создателей и художественным руководителем популярного в Томске музыкального театра "Клуб-студия «КОМУ» Томского дома учёных.