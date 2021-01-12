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12 января,
2021
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Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Скончался ведущий актер Томского ТЮЗа, заслуженный артист России Сергей Хрупин. Ему было 65 лет.

Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин

Сергей Яковлевич служил в ТЮЗе с 1982 года, почти с самого его открытия. За почти 40 лет работы актер создал в спектаклях ТЮЗа более сотни ярких, непохожих друг на друга образов. 


«Одной из ключевых работ для артиста был спектакль «Дальше… Дальше… Дальше!», где он в 1988 году сыграл Сталина. Перевоплотиться в героя, на которого он совершенно не похож, стало для Сергея Яковлевича настоящим испытанием, которое он блестяще выдержал. Спектакль стал настоящим событием для томской сцены, постоянно шел с аншлагами. Абсолютно другой, но тоже ставшей культовой, ролью Сергей Хрупина оказался Кот Леопольд. Сказка шла в ТЮЗе больше 10 лет, за это время добрый, умеющий искренне сопереживать Леопольд стал любимым героем самых юных томских зрителей. Многие ребята смотрели спектакль ради встречи с ним не по одному разу. Другим обожаемым детьми героем Хрупина был Дед Мороз, в этого волшебника Сергей Яковлевич с радостью превращался каждый Новый год», — вспоминают в театре.

Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин
Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин
Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин

Также Сергей Хрупин был задействован в спектаклях «Жених по доверенности», «Забыть Герострата!», «День рождения Кота Леопольда», «Дубровский», «Чайка», «Маугли», «Укрощение строптивой» и многих других.

Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин
Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин
Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин

Кроме работы в театре Сергей Хрупин больше 10 лет преподавал актерское мастерство и режиссуру в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций. 


«Добрый, готовый помочь, эмоциональный и неравнодушный, Сергей Яковлевич был настоящей душой коллектива, родным для всех ТЮЗовцев человеком. Осознать случившееся невозможно - буквально только позавчера он играл спектакли, поздравлял всех в столь идущем ему образе Деда Мороза с Новым годом... Мы скорбим и выражаем соболезнование его супруге, нашей актрисе Елене Вадимовне Ильиной, близким Сергея Яковлевича и всем, кто знал и любил этого человека», — отмечают в томском ТЮЗе. 


Прощание с Сергеем Хрупиным будет в Томском ТЮЗе в четверг, 14-го января, с 12:00 до 14:00.

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