Скончался актер ТЮЗа Сергей Хрупин

Сергей Яковлевич служил в ТЮЗе с 1982 года, почти с самого его открытия. За почти 40 лет работы актер создал в спектаклях ТЮЗа более сотни ярких, непохожих друг на друга образов.





«Одной из ключевых работ для артиста был спектакль «Дальше… Дальше… Дальше!», где он в 1988 году сыграл Сталина. Перевоплотиться в героя, на которого он совершенно не похож, стало для Сергея Яковлевича настоящим испытанием, которое он блестяще выдержал. Спектакль стал настоящим событием для томской сцены, постоянно шел с аншлагами. Абсолютно другой, но тоже ставшей культовой, ролью Сергей Хрупина оказался Кот Леопольд. Сказка шла в ТЮЗе больше 10 лет, за это время добрый, умеющий искренне сопереживать Леопольд стал любимым героем самых юных томских зрителей. Многие ребята смотрели спектакль ради встречи с ним не по одному разу. Другим обожаемым детьми героем Хрупина был Дед Мороз, в этого волшебника Сергей Яковлевич с радостью превращался каждый Новый год», — вспоминают в театре.

