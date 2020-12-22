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22 декабря,
2020
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Скончалась заслуженная артистка России Алевтина Буханченко

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

На 74-м году жизни умерла заслуженная артистка России, создательница камерного драматического театра «Интим» Алевтина Буханченко. О ее смерти сообщила пресс-секретарь Томской филармонии Татьяна Веснина. 

Скончалась заслуженная артистка России Алевтина Буханченко

Прекрасная Алевтина! Красивая, талантливая, сильная и ранимая. Надеюсь, что Вы были счастливы в этой жизни? У Вас был свой театр, большая и настоящая любовь, любимая дочь и внуки, актеры, зрители. Вы тяжело пережили закрытие своего детища —  Камерного драматического театра, расставание с любимым Томском и сегодня покинули этот мир, — написала Веснина в соцсетях. — Простите нас, Алевтина Николаевна, если обидели невзначай. Будем помнить всегда. Хочу вспомнить наш разговор, «юбилейное» интервью. А вот эту фотографию Вы очень любили. Такой мы Вас и запомним.

Алевтина Николаевна Буханченко родилась 14 сентября 1947 года в Новосибирске. В 1974-1980 годах играла в Томском областном театре драмы, с 1980 по 1981 — в Красноярском краевом театре драмы. После актриса снова вернулась в Томск, где работала до 1998 года.


В 1976 году Алевтина Буханченко стала лауреатом премии Томского комсомола, затем дважды становилась лауреатом Губернаторской премии. В 1991 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2001 стала актрисой года, а в 2007-м была признана заслуженным деятелем искусств РФ.


В 1991 году Алевтина Буханченко вместе с мужем Николаем Моховым основала Экспериментальный камерный театр ИНТИМ» , став его художественным руководителем и главным режиссером. Театр просуществовал почти 30 лет и по финансовым причинам закрылся в 2020 году. За время существования театра было поставлено и сыграно более 80 спектаклей. В репертуаре театра много спектаклей-«долгожителей», идущих на сцене более 10 лет.

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