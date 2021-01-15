Скончалась главврач Томского НИМЦ Елена Бородулина

Главный врач клиники НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ доктор медицинских наук, профессор Елена Бородулина скоропостижно скончалась 14 января, на 55-м году жизни.

Елена Бородулина закончила лечебный факультет в 1989 году и всю свою жизнь проработала в стенах НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга. Ее работы в области клинической фармакологии известны далеко за пределами России.





Под руководством Елены Бородулиной в клинике НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга было организовано уникальное для Сибирского региона отделение терапевтического лекарственного мониторинга, на базе которого прошли клинические исследования сотни лекарственных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.





«Талантливый руководитель и наставник, Елена Валентиновна внесла большой вклад в подготовку новых поколений врачей-исследователей, став для своих учеников примером самоотверженной работы на благо больных и медицинской науки», — сообщают ее коллеги.





Прощание состоится 16.01.2021 с 14 до 15 в прощальном зале ОКБ.