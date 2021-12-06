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Скончался томский политик Антон Руденко

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Бывший депутат Думы города Томска Антон Руденко скончался на 45 году жизни. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт. Информацию об этом ТВ2 подтвердили в региональном отделении ЛДПР.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Антон Руденко родился 6 ноября 1977 года в Томске. С отличием закончил ТГУ по специальности «юриспруденция». В разные годы был координатором молодежной городской организации ЛДПР, работал помощником депутата Госдумы Владимира Жириновского, был помощником своего брата Степана Руденко, когда тот входил в состав Думы Томска. 

С 2005 по октябрь 2010 года был депутатом Думы Томска. 

Напомним, в этом же году не стала и его брата Степана Руденко. Он умер от инфаркта на 46-ом году жизни. 

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