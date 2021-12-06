Скончался томский политик Антон Руденко

Бывший депутат Думы города Томска Антон Руденко скончался на 45 году жизни. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт. Информацию об этом ТВ2 подтвердили в региональном отделении ЛДПР.

О дате и месте прощания будет сообщено позднее.