Скончался бывший ректор ТГАСУ Михаил Слободской

Выпускник ТГУ Михаил Слободской после окончания механико-математического факультета начал свою научную деятельность в качестве младшего научного сотрудника Научно-исследовательского института прикладной математики и механики при ТГУ. С 1972 г. работал в ТИСИ (ныне ТГАСУ) ассистентом, с 1975 г. старшим преподавателем, с 1985 г. доцентом кафедры прикладной математики.

Занимался исследованиями в области имитационного моделирования процессов прочности и пластичности. Создал новое научное направление: «Исследование явления скольжения в кристаллических материалах методами имитационного моделирования», провел первое детальное исследование элементарного скольжения как единого целостного процесса, являлся одним из авторитетнейших отечественных специалистов в области имитации скольжения дислокаций через хаотическую сетку препятствий. Проводил исследования в области психофизиологии творческого мышления и поисков путей повышения эффективности коллективной деятельности.

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1986 г. возглавил кафедру прикладной математики ТИСИ. В 1998 г. становится деканом образованного факультета экономики и менеджмента, с 2001 г. - проректор по информатизации. В 2000 году успешно защитил докторскую диссертацию, в 2001 году получил звание профессора.

В 2005 году Михаил Слободской возглавил ТГАСУ и работал в этом качестве до 2012 года.

Под его руководством ТГАСУ дважды становился лауреатом национального конкурса «Лучшие учебные центры РФ» 2010 и 2011 годах, победителем конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России» («Промышленное и гражданское строительство»). Среди архитектурно-строительных университетов ТГАСУ утвердился как один из ведущих вузов России по показателям научных исследований, по объему научно-публикационной активности индекса цитируемости Хирша. Вуз вошел в десятку лучших университетов Сибири по объему хоздоговоров с предприятиями, где внедряются научные разработки.

«Профессиональная, творческая деятельность Михаила Ивановича Слободского всегда была тесно связана с Томской областью и направлена на укрепление ее позиций в сфере образования, науки, инноваций. Все, кто работал и был знаком с Михаилом Ивановичем, всегда будут помнить его высочайший профессионализм, полную самоотдачу в работе, масштаб интеллекта и широкий кругозор, всесторонние исключительные способности и глубокие искренние душевные качества», — отмечает пресс-служба университета.

О месте и времени прощания будет известно позже.