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Скончалась известный томский врач Мирослава Филиппова

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Скончалась сотрудница Томского НИИ медицинской генетики, заслуженный врач РФ, широко известная в медицинской среде города Мирослава Филиппова. Сообщается на сайте медицинского центра. 

Мирослава Филиппова

«С прискорбием сообщаем о смерти врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Медико-генетического центра НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, Заслуженного врача РФ Мирославы Орестовны Филипповой», — говорится на сайте учреждения. 

Выпускница Томского медицинского института, она более 30 лет работала в Генетической клинике НИИ медицинской генетики в Томске.

«Имя Мирославы Орестовны Филипповой широко известно коллегам и благодарным пациентам как в Томской области, так и за ее пределами. Уважаемый врач, профессионал в своей области, добрый, отзывчивый и всегда готовый прийти на помощь человек – такой мы знали Мирославу Орестовну. От имени всего коллектива Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Мирославы Орестовны Филипповой. Новость об ее безвременном уходе болью отзывается в наших сердцах», — отмечают коллеги.

Также Мирослава Орестовна несколько лет возглавляла «Центр украинской культуры "Джерело"».

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