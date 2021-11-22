Скончалась известный томский врач Мирослава Филиппова

Скончалась сотрудница Томского НИИ медицинской генетики, заслуженный врач РФ, широко известная в медицинской среде города Мирослава Филиппова. Сообщается на сайте медицинского центра.
«С прискорбием сообщаем о смерти врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Медико-генетического центра НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, Заслуженного врача РФ Мирославы Орестовны Филипповой», — говорится на сайте учреждения.
Выпускница Томского медицинского института, она более 30 лет работала в Генетической клинике НИИ медицинской генетики в Томске.
«Имя Мирославы Орестовны Филипповой широко известно коллегам и благодарным пациентам как в Томской области, так и за ее пределами. Уважаемый врач, профессионал в своей области, добрый, отзывчивый и всегда готовый прийти на помощь человек – такой мы знали Мирославу Орестовну. От имени всего коллектива Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук выражаем глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Мирославы Орестовны Филипповой. Новость об ее безвременном уходе болью отзывается в наших сердцах», — отмечают коллеги.
Также Мирослава Орестовна несколько лет возглавляла «Центр украинской культуры "Джерело"».