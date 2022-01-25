Школы и вузы Бурятии перешли на дистанционное обучение

Правительство Бурятии ввело ряд новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

«Обучение в школах города Улан-Удэ и ряда населенных пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23:00», — сообщили в правительстве.

Обучаться очно будут только учащиеся 11-ых классов. Кроме того, в регионе отменяются концерты и планируется усилить работы по дезинфекции общественного транспорта.