Детские сады и школы Северска готовы к новому учебному году

В Северске завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году. Проверку успешно прошли 22 детских сада и 18 школ, сообщает пресс-служба областной администрации.

С 26 июля по 10 августа представители администрации, полиции, государственного пожарного надзора и клинической больницы оценивали готовность северских образовательных учреждений к 1 сентября. Комиссия отметила высокий уровень подготовки: все образовательные организации обеспечат детям безопасные и комфортные условия в новом учебном году.

В течение этого лета в детских садах и школах Северска прошли ремонтные работы, в том числе — капитальные. На эти цели из городского бюджета было выделено 22 миллиона рублей. Особое внимание уделено санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности.