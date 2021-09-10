Школы и детские сады могут досрочно подключиться к теплу

Школы и детские сады могут подать заявку на досрочное включение отопления в своих зданиях, сообщает пресс-служба мэрии. Заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, подключение объектов к отоплению до старта отопительного сезона будет производиться при наличии технической возможности.

Заявки на подключение к теплоснабжению принимаются в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по пер. Нахановича, 4а с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни).

«В детских учреждениях необходимо поддерживать комфортную температуру и традиционно даем возможность осенью подключить социальные учреждения досрочно, раньше начала отопительного сезона», - отметил и.о. заместителя мэра Томска-начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Согласно СанПиН, температура воздуха в учебных классах должны быть порядка 20°С.

По информации АО «ТомскРТС», заявки на досрочное подключение к теплу подали 15 учреждений социальной сферы, в том числе, больницы, бассейны, дома творчества.

Напомним, в 2020 году отопительный сезон в Томске стартовал 23 сентября, подключение объектов социальной сферы началось почти на три недели раньше. Завершился отопительный сезон в Томске 11 мая 2021 года.

Когда начнется в Томске отопительный сезон для всех, мэрия пока не сообщает. В соседнем Северске отопительный сезон начнется 15 сентября. Мэр Северска Николай Диденко подписал уже постановление.