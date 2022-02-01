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  3. Школы и детсады Томской области проверили на соблюдение противоэпидемического режима
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Школы и детсады Томской области проверили на соблюдение противоэпидемического режима

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Представители администраций городов и районов, муниципальных органов управления образования в течение недели проверяли условия обучения и питания детей в школах и детских садах. Сделано это было, чтобы проверить, как соблюдается противоэпидемический режим. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В ходе проверок выявили ряд нарушений, которые устранили сразу. Так, большинство родителей, которые посещали учебные заведения, приходили без масок.

«В дошкольных образовательных организациях одно из самых распространенных нарушений — отсутствие масок на родителях при посещении детсадов, — рассказала начальник Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — В ряде случаев пришлось не только проводить разъяснительные беседы с родителями, но и привлекать представителей правоохранительных органов. Руководителям образовательных организаций даны рекомендации логистического плана, например, отрыть дополнительный вход в помещение школы».

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова решила изменить работу отраслевого штаба в сфере образования.

«Для повышения оперативности наш отраслевой штаб будет собираться не один, а три раза в неделю, — подчеркнула вице-губернатор. — Совместно с администрациями муниципалитетов и органами управления образования мы будем продолжать проверки и строго спрашивать за устранение нарушений эпидрежима».

В отраслевом штабе родителям напомнили, что если ребенок почувствовал недомогание, его нельзя отправлять в детский сад или школу. Если у кого-то в семье взяли ПЦР-тест, то ребенок до получения результата также должен находиться дома. Решение о посещении школы или сада может быть принято только после получения отрицательного результата теста.

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