Школьники Томской области собирают макулатуру в рамках акции «Спаси дерево»

Обучающиеся и педагоги школ Томска и Северска примут участие в акции «Спаси дерево», начав сбор макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области. Акция проходит в формате соревнования традиционно дважды в год — весной и осенью. Осенняя продлится до 20 декабря.

Вся собранная школами макулатура пойдет на переработку, ее вывоз с территории учебного заведения обеспечит ООО «Купец». За каждый собранный килограмм школам заплатят по восемь рублей.

Уточним, в весенней кампании приняли участие 62 образовательных организации и собрали 135 тонн макулатуры. По итогам взвешивания формируется рейтинг. Весной лидерами соревнования стали томская средняя школа № 4 им. И.С. Черных и две северских школы — № 88 имени А. Бородина и А. Кочева и № 83.