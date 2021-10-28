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Школьники Томской области собирают макулатуру в рамках акции «Спаси дерево»

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Обучающиеся и педагоги школ Томска и Северска примут участие в акции «Спаси дерево», начав сбор макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области. Акция проходит в формате соревнования традиционно дважды в год — весной и осенью. Осенняя продлится до 20 декабря.

Вся собранная школами макулатура пойдет на переработку, ее вывоз с территории учебного заведения обеспечит ООО «Купец». За каждый собранный килограмм школам заплатят по восемь рублей.

Уточним, в весенней кампании приняли участие 62 образовательных организации и собрали 135 тонн макулатуры. По итогам взвешивания формируется рейтинг. Весной лидерами соревнования стали томская средняя школа № 4 им. И.С. Черных и две северских школы — № 88 имени А. Бородина и А. Кочева и № 83.

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