Школьники Томска начнут новый учебный год в очном формате

Мэрия Томска со ссылкой на департамент образования администрации города сообщает, что новый 2021-2022 учебный год школьники Томска начнут в очном формате. Торжественные линейки 1 сентября для учеников всех классов пройдут на уличных площадках и будут длиться около 20 минут для каждой параллели.

Из-за эпидемиологической обстановки в новом учебном году будет действовать гибкое расписание уроков, перемен, посещения столовой, чтобы минимизировать контакты школьников. Для разных параллелей определят разное время начала занятий. За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, в котором дети из одного класса будут обучаться по всем предметам. Исключение - физкультура, ИЗО, технология, химия и другие предметы, требующие специального оборудования.

Во всех школах будут обеззараживать воздух, проветривать помещения, проводить термометрию и обработку рук. Кроме того, откроют дополнительные входы, чтобы избежать скопления людей.