Школьники из Иркутской области будут учиться в юрте

В Усть-Ордынской гимназии-интернате в Иркутской области открыли новый класс для проведения уроков по краеведению. Для этой цели муниципалитет купил бурятскую войлочную юрту, сообщает пресс-служба официального портала правительства Иркутской области.

Диаметр юрты — шесть метров. В ней будет воссоздан интерьер в соответствии с исторически сложившимся образцом жилища кочевого народа. В центре будет размещен очаг — гуламта —, который является символом благополучия семьи. Перед юртой установят сэргэ – ритуальные коновязные столбы.

«Одной из целей деятельности гимназии-интерната является реализация образовательных программ лингвистической и этнокультурной направленности, поэтому юрта будет использоваться как учебный класс для занятий по краеведению, внеурочных мероприятий по изучению традиций и обычаев бурятского народа», — сообщил заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Общеобразовательное бюджетное учреждение создано по поручению главы региона Игоря Кобзева в апреле 2020 года на базе здания, построенного для размещения детского дома в поселке Усть-Ордынский. Детский дом оказался невостребованным.