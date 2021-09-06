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Школьники и студенты Томской области смогут ездить в пригородных поездах со скидкой 50%

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В новом учебном году школьники и студенты Томской области смогут покупать со скидкой 50% билеты на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории региона. Об этом сообщает пресс-служба «Кузбасс-пригород».

Скидка будет действовать с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года. Для ее получения школьникам необходимо предъявить справку учащегося с печатью, а студентам — студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Информацию о видах билетов можно уточнить или на сайте компании «Кузбасс-пригород», или по телефону диспетчера 8-800-700-25-01, или в пригородных кассах.

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