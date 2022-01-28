Ребенка, выпавшего из окна школы № 40 Томска, подключили к ИВЛ

Школьник, выпавший из окна, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба облздрава.
По информации главного врача больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрея Караваева, мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что из окна четвертого этажа школы № 40 выпал ученик восьмого класса. Происшествие произошло на перемене.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.