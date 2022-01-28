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  3. Ребенка, выпавшего из окна школы № 40 Томска, подключили к ИВЛ
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Ребенка, выпавшего из окна школы № 40 Томска, подключили к ИВЛ

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Школьник, выпавший из окна, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба облздрава.

По информации главного врача больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрея Караваева, мальчик находится в реанимационном отделении больницы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние школьника оценивается как крайне тяжелое.

Автор:  Облздрав
Автор:  Облздрав

Ранее сообщалось, что из окна четвертого этажа школы № 40 выпал ученик восьмого класса. Происшествие произошло на перемене. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка.

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