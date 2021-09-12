Школьника из Иркутска не пустили на занятия из-за волос, собранных в хвостик

В иркутском Центре образования №47 12-летнего подростка не пустили на занятия из-за волос, собранных в хвостик. Шестиклассник провел шесть уроков в кабинете у психолога. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на маму ученика.

По словам женщины, мальчик не успел войти в здание, как ей сразу позвонили и попросили срочно его забрать. Затем раздался звонок от сына. Он сказал, что его не пустили в класс, а посадили в кабинете психолога с завучами, директором, социальным педагогом. Они прочитали ему лекцию, что «мужики так не ходят» и сравнивали подростка с транссексуалами. Мальчику предложили распустить волосы, но он отказался и шесть уроков просидел там.

Директор школы Надежда Тютрина рассказала, что «выгонять с позором» ученика «никто не собирался».

«Ребенку предложили просто распустить косичку и причесаться, но он отказался. Тогда ученика отвели в кабинет психолога. Там к нему приходили педагоги и давали задания. Все шесть уроков он занимался, но только отдельно от одноклассников. То есть от учебного процесса он отстранен не был. Никакой закон мы не нарушили», — рассказала она «Комсомольской правде».

На следующий день школьнику разрешили посещать уроки. Но он был вынужден сделать другую прическу. Больше претензий у руководства к мальчику не возникло. Но мать шестиклассника разобралась, что в уставе каждого учебного заведения прописано положение о школьной форме и внешнем виде. В уставе именно этой школы написано, что «мальчики должны быть коротко острижены. Экстравагантные стрижки и окрашивание волос запрещены». В то же время про хвостики или косички ничего не сказано.

После инцидента проверку начала областная прокуратура, уточнили в пресс-службе ведомства.