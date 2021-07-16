Школьник из Томской области стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» завершился финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для учеников 5, 6 и 7 классов.

В отборочных испытаниях «Большой перемены» участвовало более миллиона российских школьников. В финал вышло только 660 человек из 73 регионов России, шестеро из них — из Томской области. Победителями стали 303 человека. В том числе шестиклассник из северской гимназии Борис Яковлев.

«Конкурсные задания настроены таким образом, что каждый ребенок, независимо от того живет он в большом городе или маленьком рабочем поселке, может проявить свои способности, которые зачастую не видны в традиционной системе оценивания», — рассказывает координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова.

В сентябре этого года победители отправятся в образовательное путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Состав будет останавливаться в крупнейших городах Поволжья, Урала и других уголках России. Педагоги, подготовившие победителей финала, получат по 100 тысяч рублей.