Школьник из Стрежевого отправится на Северный полюс на атомном ледоколе

Восьмиклассник стрежевской школы № 5 Тимур Хурматуллин прошел в финал проекта «Ледокол знаний». Вместе с еще 24 школьниками он отправится в экспедицию на атомном ледоколе «50 лет победы».

Во время десятидневной экспедиции блогеры научат финалистов конкурса создавать научно-популярный контент. Также школьники смогут посетить лекции молодых ученых и познакомиться с экипажем, который проведет им экскурсию по ледоколу. Кроме участия в экспедиции финалисты получат доступ к обучающим онлайн‑курсам от GeekBrains.

Финалистов отбирали по результатам творческого конкурса из топ-100 участников, набравших наибольшее количество баллов за задания 4 уровней сложности. Задания включали в себя вопросы на следующие темы: физика и математика; литература и искусство; химия; атомная энергетика; биология и медицина; технологии; география; арктика; история; антропология. По правилам творческого конкурса участники должны были записать минутный видеоролик о том, как наука и технологии меняют мир к лучшему.

Всего в конкурсе, который прошел с 8 по 27 октября, приняли участие 17 268 школьников и студентов-первокурсников техникумов. Предыдущая экспедиция на Северный полюс завершилась 24 августа 2021 года. В ней приняли участие более 80 талантливых школьников и студентов.