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14 октября,
2020
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Сколько стоят в Томске таблетки от COVID-19

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
5 часов назад

В томских аптеках появились таблетки от COVID-19 «Коронавир». Томичи могут купить их за 12 тысяч рублей только по рецепту врача. 

Сколько стоят в Томске таблетки от COVID-19

По информации сайта tabletka.online, сейчас «Коронавир» продается в одной сети аптек в Томске. Цена варьируется от 11 781 рубля до 12 тысяч за упаковку из 50 таблеток.  


В аптеке корреспонденту ТВ2 сказали, что люди спрашивают «Коронавир» и даже покупают его за такую цену. 


«Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир» применяются для лечения коронавируса в России. Препараты разработаны тремя компаниями — «Р-Фарм», «Химрар» и «Промомед».


Действующее вещество во всех этих лекарствах одно и то же — фавипиравир. Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, но никогда там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта, он опасен для беременных. Как пишет «Новая газета», если посмотреть в описание фавипиравира, то вы увидите, что это модифицированный пиразин, который еще недавно стоил в московских аптеках  по 179 рублей за пачку.


По данным системы Фокус.Контур, Медсанчасть № 2 в Томске, где находится ковидный госпиталь, тоже закупила «Коронавир». Сумма контракта составляет чуть более 3 млн рублей. 

Сколько стоят в Томске таблетки от COVID-19

Обнаружить «Арепливир» и «Авифавир» в томских аптеках не удалось. 

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