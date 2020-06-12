Сколько потратили в Томской области на организацию голосования по поправкам в Конституции

Больше 60 млн рублей потратит Томская область на организацию голосования по поправкам в Конституции. Уже состоялись закупки на 23 млн рублей. «Тайги.Инфо» описывает, что купили и сколько потратили.

За 9,7 млн рублей томские власти купили 25,5 тыс. литров антисептика для рук, 385 упаковок салфеток и 150 тыс. масок у муниципального предприятия «Томскфармация».





На 4 млн рублей у ООО «Промресурс» закупили 772 бесконтактных термометра Infrared 820D. По данным «Контур.Фокус», компания принадлежит Никите Рябенко. Он также владеет «Максмолл-Груп». На сайте этого интернет-магазина указано, что термометр, который будут использовать на голосовании, дает погрешность около 0,3 градусов.





На 2,6 млн рублей у швейной фабрики «Царина» приобрели 20 тыс. одноразовых медицинских халатов. В 2,5 млн рублей обошлись более 500 тыс. шариковых ручек и 644 рулона мешков для мусора, закупленные у ООО «Папирус».





За 2 млн рублей приобрели 200 тыс. одноразовых перчаток. Их купили у московского АО «Р-Фарм», принадлежащего миллиардеру Алексею Репику. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций и АФК «Система» компания собираетсяинвестировать 4 млрд рублей в одну из вакцин от коронавируса. Также «Р-Фарм» разработала собственный препарат от COVID-19.





В 1,2 млн рублей томским властям обошлись 6,5 тыс. защитных экранов для лица. Поставщик — северский предприниматель Александр Иванов. По данным «Контур.Фокус», он числится соучредителем ООО ИКЦ «Оберон Плюс». Компания получила 15 млн рублей на госконтрактах по настройке баз данных для томских органов власти. Еще почти 800 тыс. рублей из областного бюджета потратили на 1,5 тыс. пластиковых контейнеров и 772 корзинки, закупленные ООО «ГранТ». Фирма занималась, в том числе, капремонтом здания департамента образования Томска.