Сколько денег Томская область в 2020 году потратит на расселение аварийного жилья

Томская область в 2020 году потратит на расселение аварийного жилья 675 млн рублей, сообщает обладминистрация.

Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2020 году выделит Томской области 477,7 млн рублей на расселение аварийного жилья. Еще 197 млн рублей к этой сумме добавит областной бюджет.





«Из 197 млн рублей 182 млн из бюджета Томской области пойдет на субсидирование стоимости квадратного метра жилья, приобретаемого под расселение. Это новшество 2020 года», - говорится в пресс-релизе со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Паршуто.





Ранее сообщалось, что до 2024 года на расселение аварийного жилья в Томской области планируется направить 6,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. За счет средств должны быть расселены почти семь тысяч человек, проживающих в аварийном жилье. Согласно программе, за пять лет в регионе расселят порядка 554 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.





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