Школа межэтнической журналистики в Томске объявляет шестой набор

«Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют набор в Школу межэтнической журналистики на базе Агентства новостей ТВ2. Первая школа состоялась в 2016 году. Ведет курсы в Томске журналист ТВ2 Юлия Корнева. Занятия бесплатные.

Продолжительность программы — с сентября по ноябрь (42 академических часа). Это курс лекций, в том числе от приглашенных экспертов. И много практики. Возможность опубликовать свои материалы (тексты, фото, видео), сделанные в рамках курса, на сайте ТВ2 и на сайте НацАкцент (Москва)

По окончании обучения студенты получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной конференции, которая пройдет в ноябре-декабре в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов России.

Занятия будут проходить одновременно в 27 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.

Слушатели курсов познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят национальные праздники и побывают в этноэкспедиции.

В процессе занятий школы пройдут видеоконференции со слушателями из других регионов, будут реализованы совместные журналистские проекты.

На курс приглашаются студенты желательно профильных факультетов (специальность «Журналистика») и смежных направлений, молодые журналисты и блогеры в возрасте до 30 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.