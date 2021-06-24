Школа межэтнической журналистики в Томске объявляет шестой набор
«Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики объявляют набор в Школу межэтнической журналистики на базе Агентства новостей ТВ2. Первая школа состоялась в 2016 году. Ведет курсы в Томске журналист ТВ2 Юлия Корнева. Занятия бесплатные.
Продолжительность программы — с сентября по ноябрь (42 академических часа). Это курс лекций, в том числе от приглашенных экспертов. И много практики. Возможность опубликовать свои материалы (тексты, фото, видео), сделанные в рамках курса, на сайте ТВ2 и на сайте НацАкцент (Москва)
По окончании обучения студенты получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной конференции, которая пройдет в ноябре-декабре в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов России.
Занятия будут проходить одновременно в 27 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.
Слушатели курсов познакомятся с этнокультурным многообразием РФ, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этножурналиста, посетят национальные праздники и побывают в этноэкспедиции.
В процессе занятий школы пройдут видеоконференции со слушателями из других регионов, будут реализованы совместные журналистские проекты.
На курс приглашаются студенты желательно профильных факультетов (специальность «Журналистика») и смежных направлений, молодые журналисты и блогеры в возрасте до 30 лет, интересующиеся этнокультурной и межэтнической тематикой.
Все потенциальные слушатели пройдут конкурсный отбор. Мотивационные письма на тему "Почему я хочу учиться межэтнической журналистике?" принимаются на электронную почту регионального куратора Юлии Корневой: korneva2@mail.ru. В теме письма необходимо указать «обучение в Школе межэтнической журналистики», в тексте — фамилию, имя и отчество, дату рождения, место учебы или работы, образование, телефон и электронную почту.
Школа межэтнической журналистики – межрегиональный наставнический проект, который проходит с 2015 года. За это время обучение в Школе прошли несколько тысяч молодых журналистов из разных регионов страны.
В Томске, четверо выпускников школы теперь работают штатно и внештатно в Агентстве новостей ТВ2.
Студенты томской школы Межэтнической журналистики побывали в этноэкспедиции в Ингушетии, в Астрахани, Владимире, Суздале, Туле, Ростове, Ярославле.
Материал слушателя курсов Галины Сахаревич «Золотое кольцо Томской области: тест-драйв» победило на региональном этапе журналистского конкурса по межэтнической тематике «СМИротворец» дошло до финала (2 место) в общероссийском конкурсе.
А материал студентки Анны Захаровой «Забанить — это затопить баню» стал победителем конкурса студенческих медиапроектов «Университи — 2021».
Одна из студенток томских курсов, Индира Мухамедова, предложившая тему, поехала в Экспедицию ТВ2 на съемки документального фильма «Затерянные в Парабели. Год 7528» Этот фильм посмотрели уже почти 1 млн 200 тысяч человек.
За пять лет курсов было опубликовано более сотни студенческих материалов.
Ссылки на некоторые материалы студентов:
«Встретились два ингуша и не родственники». Этноэкспедиция в Ингушетию
«Не только Кыршка должен селькупский язык спасать»
«Историю в этих краях берегут»