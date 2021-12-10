Школа для мам: томичкам помогут подготовиться к появлению малыша

В Томске откроется Школа для будущих мам в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Об этом сообщает облздрав.

Лекции для беременных женщин проведут врач-педиатр и психолог.

«В ходе лекций рассматриваются вопросы о составе грудного молока и его пользе для ребенка и мамы, строении молочной железы, профилактике заболеваний молочной железы в период кормления грудью, питания женщины во время беременности и лактации», — говорится на сайте облздрава.

Также для женщин проведут практические семинары по уходу за новорожденным ребенком, расскажут о сохранении и укреплении психологического здоровья во время беременности и в послеродовом периоде.

Участие в школе проходит в очном формате не более пяти человек в каждой группе с соблюдением всех необходимых противоэпидемический мероприятий. Лекции будут проходить два раза в неделю (понедельник и пятница) с 14 до 16 часов.

Для участия в школе можно записаться по телефону: +7 (3822)-65-01-61.