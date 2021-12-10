Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Школа для мам: томичкам помогут подготовиться к появлению малыша
Новости

Школа для мам: томичкам помогут подготовиться к появлению малыша

ТВ2 ТВ2

В Томске откроется Школа для будущих мам в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Об этом сообщает облздрав. 

Автор:  Юлия Фаллер
Автор:  Юлия Фаллер

Лекции для беременных женщин проведут врач-педиатр и психолог. 

«В ходе лекций рассматриваются вопросы о составе грудного молока и его пользе для ребенка и мамы, строении молочной железы, профилактике заболеваний молочной железы в период кормления грудью, питания женщины во время беременности и лактации», — говорится на сайте облздрава. 

Также для женщин проведут практические семинары по уходу за новорожденным ребенком, расскажут о сохранении и укреплении психологического здоровья во время беременности и в послеродовом периоде.

Участие в школе проходит в очном формате не более пяти человек в каждой группе с соблюдением всех необходимых противоэпидемический мероприятий. Лекции будут проходить два раза в неделю (понедельник и пятница) с 14 до 16 часов.

Для участия в школе можно записаться по телефону: +7 (3822)-65-01-61.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.