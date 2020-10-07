Складывается ощущение, что вы не ведаете, что творите: Елена Ульянова написала открытое письмо губернатору и мэру

«Больше полугода томичи живут в условиях самоограничений. Режим повышенной готовности то продляется, то смягчается, но сегодня совершенно очевидно, что люди устали, в подвешенном состоянии бизнес, который несет убытки, а ситуация не улучшается. В Томской области наблюдается взрывной рост заболеваемости. Всякая статистика хромает, но в пересчете на 100 тысяч населения мы уже давно в российских антилидерах по приросту заболеваемости. 12 новых случаев на 100 тысяч населения! Это в два с лишним раза больше, чем в соседнем Кузбассе, который называют самым ковидным регионом Сибири», — говорится в обращении Ульяновой.





По информации депутата, сельские районные больницы уже не справляются с наплывом ковидных пациентов, на пределе возможностей работает Скорая помощь города Томска. «В этой ситуации областная власть решает перепрофилировать под ковидные больницы сначала роддом № 4, а затем, когда общественность возмутилась, Больницу скорой медицинской помощи. Я понимаю, что власть сейчас работает в пожарном режиме, но даже в таком режиме необходимо объяснять людям в режиме онлайн: что делает власть, почему, зачем и к каким результатам это может привести. Причем объяснять не потом, когда народное возмущение уже готово выплеснуться на улицы, а заранее, действуя на опережение. Иначе складывается ощущение, что вы не ведаете, что творите», — пишет Ульянова.