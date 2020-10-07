Складывается ощущение, что вы не ведаете, что творите: Елена Ульянова написала открытое письмо губернатору и мэру
Депутат Думы города Томска от «Партии Роста» Елена Ульянова написала открытое обращение к губернатору Сергею Жвачкину и мэру Ивану Кляйну. Томский политик обеспокоена ростом заболеваемости коронавирусом в нашем регионе. Свое обращение Елена разместила в социальных сетях.
«Больше полугода томичи живут в условиях самоограничений. Режим повышенной готовности то продляется, то смягчается, но сегодня совершенно очевидно, что люди устали, в подвешенном состоянии бизнес, который несет убытки, а ситуация не улучшается. В Томской области наблюдается взрывной рост заболеваемости. Всякая статистика хромает, но в пересчете на 100 тысяч населения мы уже давно в российских антилидерах по приросту заболеваемости. 12 новых случаев на 100 тысяч населения! Это в два с лишним раза больше, чем в соседнем Кузбассе, который называют самым ковидным регионом Сибири», — говорится в обращении Ульяновой.
По информации депутата, сельские районные больницы уже не справляются с наплывом ковидных пациентов, на пределе возможностей работает Скорая помощь города Томска. «В этой ситуации областная власть решает перепрофилировать под ковидные больницы сначала роддом № 4, а затем, когда общественность возмутилась, Больницу скорой медицинской помощи. Я понимаю, что власть сейчас работает в пожарном режиме, но даже в таком режиме необходимо объяснять людям в режиме онлайн: что делает власть, почему, зачем и к каким результатам это может привести. Причем объяснять не потом, когда народное возмущение уже готово выплеснуться на улицы, а заранее, действуя на опережение. Иначе складывается ощущение, что вы не ведаете, что творите», — пишет Ульянова.
Елена Ульянова считает, что горячие линии, открытые департаментом здравоохранения, не справляются и что в целом ситуация по коронавирусу выходит из-под контроля. Она считает, чтобы не допустить паники, губернатор и его подчиненные в режиме онлайн должны отвечать на вопросы томичей. Причем не через сайт обладминистрации, а в социальных сетях, мессенджерах, в телеграм-каналах. Депутат предлагает транслировать в онлайн-режиме работу областного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. «Возможно, на оперштабе будут озвучиваться цифры и факты, не совсем приятные чиновникам, медицинским управленцам, но томичи заслужили право знать правду об эпидемиологической ситуации в регионе. И главное, понимать шаги, предпринимаемые властью. Сделать это нужно немедленно», — заканчивает обращение Ульянова.
Напомним, экс-директор телекомпаний «Алиса» и «ГТРК Томск» специально вернулась в родной город для того, чтобы стать депутатом Думы города Томска от «Партии Роста». Последние несколько лет Ульянова жила в Москве, где сначала возглавляла «Рыбаков Фонд», который был учрежден в 2016 году российским бизнесменом Игорем Рыбаковым, а затем заняла пост президента фонда «Равенство возможностей».
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