Склады купца Горохова в Томске купит новосибирская фирма за 15, 1 млн рублей

Новосибирская фирма «Принт Стайл Фабрик» выиграла аукцион на покупку аварийного здания Гороховских складов в Томске. Об этом сообщается на площадке «Дом. РФ». Компания на торгах предложила 15, 1 млн.рублей.

Ранее ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс в Томске, расположенный по адресу: Набережная реки Томи, 27. В его состав входит земельный участок площадью 0,15 га и расположенное на нем здание площадью 1,8 тыс. кв. м, построенное в 1916 году в стиле модерн.

На основании журнала предложений о цене победителем конкурса признан участник ООО «Принт Стайл Фабрик», предложивший наибольшую цену имущества в размере 15, 1 миллионов рублей, без НДС. Протокол о результатах конкурса является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи. Организатор конкурса обеспечивает подписание с победителем конкурса договора куплипродажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса, — сообщается в на сайте Дом. РФ.

В торгах участвовали еще три компании, один предприниматель и физлицо. Они предлагали заплатить за склады от 10 до 13 млн рублей.

По условиям договора, победитель аукциона обязан провести реконструкцию здания без изменения габаритов, высоты, строительных и отделочных материалов. Не допускается устройства мансард, вальмовых крыш с изломом, изменения расстекловки и установки пластиковых окон. Запрещается размещение рекламных щитов и информационных вывесок с названием организации — более 0,2% от площади главного фасада.

По информации Фокус.контур, ООО «Принт Стайл Фабрик» принадлежит Владимиру Мартыненкову. Основной вид деятельности компании — нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Сам Владимир Мартыненков владеет несколькими строительными компаниями.

Компания ДОМ.РФ в рамках 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в большинстве регионов России.

«Для Томска Гороховские склады являются визитной карточкой и одной из главных туристических достопримечательностей. Сохранение этого архитектурного памятника заложено в условия аукциона. В соответствии с конкурсной документацией победитель должен провести работы по сохранению здания в семилетний период», — говорится на сайте ДОМ.РФ.





Складской комплекс построен в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века он принадлежал купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.





Несколько раз рядом со зданием складов проводили арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Так организаторы фестиваля хотели привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры. Тогда еще была надежда, что здание сможет выкупить Сибирский филиал государственного центра современного искусства. Но не случилось.

На видео хорошо заметно, в каком состоянии были склады купца Горохова в июне 2019 года во время проведения фестиваля.