Склады купца Горохова на улице Набережной выставили на продажу

В Томске выставили на продажу склады купца Горохова и участок, на котором находится здание. Склады — объект культурного наследия федерального значения и подлежат государственной охране, их построили в 1916 году.

Открытый конкурс по продаже имущества проводит ДОМ.РФ, он пройдет 5 февраля 2021 года. Сейчас идет этап подачи заявок на участие. По документам, начальная цена имущества — 9,64 миллиона рублей.





Отмечается, что участок и здание находятся в федеральной собственности. Также говорится, что склады «частично являются объектом культурного наследия», не используются по назначению и находятся в аварийном состоянии. Новый собственник здания складов должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия.





На видео показано, как выглядели склады купца Горохова в июне 2019 года