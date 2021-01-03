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03 января,
2021
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Склады купца Горохова на улице Набережной выставили на продажу

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске выставили на продажу склады купца Горохова и участок, на котором находится здание. Склады — объект культурного наследия федерального значения и подлежат государственной охране, их построили в 1916 году.

Склады купца Горохова на улице Набережной выставили на продажу

Открытый конкурс по продаже имущества проводит ДОМ.РФ, он пройдет 5 февраля 2021 года. Сейчас идет этап подачи заявок на участие. По документам, начальная цена имущества — 9,64 миллиона рублей. 


Отмечается, что участок и здание находятся в федеральной собственности. Также говорится, что склады «частично являются объектом культурного наследия», не используются по назначению и находятся в аварийном состоянии. Новый собственник здания складов должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. 


На видео показано, как выглядели склады купца Горохова в июне 2019 года

Склады купца Горохова на Набережной реки Томи, 27 построили  по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1916 году. Здание предназначалось для хранения муки.


 Несколько раз в здании складов проводили арт-фестиваль «мУкА: склады искусства». Так организаторы фестиваля хотели привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры. 

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