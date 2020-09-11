Склад картонных коробок площадью в 220 «квадратов» сгорел в Томске

Сообщение о возгорании ангара на улице Высоцкого, 29/2 поступило в пожарно-спасательную службу в 08:04. К моменту прибытия первого подразделения полностью горел ангар, в котором лежали готовые картонные коробки.

От высокой температуры начал тлеть и местами гореть утеплитель соседнего металлического ангара по производству упаковки, — рассказал врио главы областной службы пожаротушения Максим Козлов. — На его защиту были направлены основные силы пожарных – здание моментально могло загореться от большого количества складируемой внутри бумажной продукции.

В 08:35 пожар был локализован на площади в 220 квадратных метров, полностью потушить огонь удалось в 09:30. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет. В тушении участвовали 30 человек и семь единиц техники.



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